Más Información

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

La marcha Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”

La marcha Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”

Canadá emite alerta de viaje para 13 estados en México por violencia y crimen organizado

Canadá emite alerta de viaje para 13 estados en México por violencia y crimen organizado

Buen Fin 2025: Profeco devuelve más de un millón de pesos a consumidores; estas son las tiendas con más quejas

Buen Fin 2025: Profeco devuelve más de un millón de pesos a consumidores; estas son las tiendas con más quejas

Trump, tras marcha Z; “no estoy contento con México"

Trump, tras marcha Z; “no estoy contento con México"

Inician 18 indagatorias a policías por violar protocolos en la marcha de la Generación Z; siete podrían ser suspendidos

Inician 18 indagatorias a policías por violar protocolos en la marcha de la Generación Z; siete podrían ser suspendidos

De acuerdo con información de la , elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron a un llamado en el Hospital General por el ingreso de una mujer .

En un comunicado precisó que la mujer, de la que no dio el nombre, falleció mientras recibía atención médica.

La fiscalía precisó que se iniciaron los trabajos para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.

Lee también

Medios locales informaron que la mujer que falleció es la regidora de Palizada, Karina Díaz, quien fue víctima de un ataque con arma de fuego cuando viajaba en su vehículo.

Hasta esta noche no había detenidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]