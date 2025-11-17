De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de Campeche, elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron a un llamado en el Hospital General por el ingreso de una mujer herida de bala.

En un comunicado precisó que la mujer, de la que no dio el nombre, falleció mientras recibía atención médica.

La fiscalía precisó que se iniciaron los trabajos para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.

Lee también Desde Campeche, Sheinbaum asegura que a México le ha ido bien, el siguiente año le irá mejor; supervisa Mujeres Bienestar

Medios locales informaron que la mujer que falleció es la regidora de Palizada, Karina Díaz, quien fue víctima de un ataque con arma de fuego cuando viajaba en su vehículo.

Hasta esta noche no había detenidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm