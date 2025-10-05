San Francisco de Campeche.- En esta entidad, la Fiscalía General del Estado de Campeche a través de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, (SPSC) aseguraron a dos personas, armas de fuego y sustancias ilícitas durante el cateo a dos predios ubicados en la localidad de Paraíso y en la colonia Centro, en el municipio de Palizada ubicada al sureste de la entidad.

Jackson Villacis Rosado, fiscal del Estado de Campeche, expresó que en coordinación siempre con las demás instancias, estatal Seguridad Pública, Ejercito, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República se realizó el operativo.

Agregó que "la coordinación tanto de información nos ha llevado a que teníamos un factor que estaba asediando a Palizada, eran unas personas generadoras de violencia", dijo.

Los agentes de la Vicefiscalía General Regional intervinieron en dos domicilios, el primero en la localidad de Paraíso y detuvieron a L.M.C., de 43 años, así como un arma de fuego tipo escopeta, sustancias ilícitas, dinero, cartuchos útiles y pipas.

El segundo cateo se efectuó en la colonia Centro, en la ciudad de Palizada, donde fue asegurado A.C.P., de 29 años, junto con un arma de fuego corta, un cargador y sustancias ilícitas.

Foto: Especial

Ambos detenidos lideran a un grupo de generador de violencia en la zona y son presuntos autores de colocación de mantas, relacionados con homicidios y narcomenudeo.

También señaló que los detenidos eran los que estaban generando violencia, y ya están asegurados, van a ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto, porque se les encontró armas y ciertos tipos de droga, y van a ser puestos a disposición, esas armas que se encontraron, también nosotros las procesamos como pruebas" afirmó.

Derivado de las investigaciones que se estuvieron dando y que cruzaron información con las dependencias que ya estaban, pues logramos poder ingresar a Palizada y hacer la detención de dos personas, generadoras de violencia de Palizada, se dijo.

Las personas detenidas, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se integran las Carpetas de Investigación por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión con fines de comercio, concluyeron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL