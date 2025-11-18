Más Información
Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos
Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social
Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto
Chihuahua.- Decenas de agricultores y productores pertenecientes la asociación Agricultores Unidos de Chihuahua realizaron este martes una manifestación para exigir su rechazo a la Ley de Aguas Nacionales.
La concentración se realizó en la zona Centro de la capital del estado de Chihuahua, para llegar hasta la sede del Congreso Local, donde buscan exigirle a los legisladores el voto en contra de dicha iniciativa.
Los manifestantes llegaron con sus tractores y también con mantas con mensajes como: No a la Ley de Aguas Nacionales, y otros solicitándole el apoyo a los legisladores.
Lee también Iniciativa de Ley de Aguas Nacionales de Sheinbaum excluye a pueblos indígenas, aseguran activistas en Oaxaca
De acuerdo con lo que señalan los productores y ganaderos de Chihuahua, la Ley General de Aguas que envió en días recientes la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, afectaría más al campo mexicano, ya que según explicaron, esta nueva ley, les impediría que se traspasaran concesiones de uso de agua para riego entre familiares.
También señalaron que se prohibiría los presones en los ranchos y con ello se destruiría la actividad ganadera, entre otros aspectos.
Los manifestantes son de la región centro-sur del estado de a Chihuahua.
Los productores buscaban ser recibidos por algún legislador para darles a conocer sus necesidades e inquietudes tras esta nueva iniciativa nacional.
Denuncian detenciones arbitrarias y uso excesivo de fuerza tras manifestación de “Generación Z” en Guadalajara
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]