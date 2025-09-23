Más Información

El abogado de Universal Music, Ulrich Richter Morales, confirmó que el cantante , así como sus padres Jesús González y Silvia Nodal, enfrentarán una audiencia inicial por presunta falsificación de contratos con la disquera.

La cita fue radicada el 22 de septiembre ante un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.

La denuncia surge a partir de una demanda civil presentada en noviembre de 2021 por el cantante de música regional mexicana y sus padres contra Universal Music, en la que Nodal reclamaba la titularidad de sus canciones.

En dicha demanda, la familia Nodal incluyó certificaciones de supuestos contratos con los que pretendía reclamar la titularidad de temas pertenecientes a Universal Music. Sin embargo, la compañía cuestionó la autenticidad de los documentos y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo a la defensa de la disquera, peritos oficiales de la FGR determinaron mediante dictámenes en grafoscopía que las firmas de los 32 contratos exhibidos no corresponden al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien declaró que no prestó servicios a la familia Nodal ni a sus abogados.

Según Richter Morales, en la audiencia inicial se citará tanto a los asesores jurídicos de Universal Music como a la familia Nodal. En caso de vinculación a proceso, el juez podría imponer medidas cautelares que van desde la prohibición de salir del país hasta la prisión justificada o la entrega del pasaporte.

