Al afirmar que "no va a suceder, no va a pasar nada", la presidenta minimizó las amenazas hechas por la CNTE de que podría boicotear el próximo en caso de que no den solución a sus demandas.

"Sobre el amago de la CNTE de boicotear las actividades del Mundial, ¿qué acciones se han considerado para evitar que esto suceda no solo de la CNTE si no de otra organización?", se le preguntó en conferencia mañanera.

"No va a suceder, hay diálogo, diálogo, diálogo", respondió en Palacio Nacional

"¿Se descarta que puede ocurrir?", se le insistió.

"Sí, no va pasar nada", contestó.

La semana pasada, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió al Estado mexicano que, de no resolver efectivamente y con prontitud sus demandas, activará movilizaciones radicales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México para entorpecer e incluso impedir la realización del evento.

