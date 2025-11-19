La libertad anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa continuará en suspenso, ya que la jueza Angela Zamorano Herrera aplazó su decisión para este viernes, tras casi 12 horas de audiencia, en la que se desahogaron cinco testigos de la FGR y se realizaron alegatos de clausura.

Lo anterior, dijo, para valor las pruebas presentadas por las partes debido a lo complejo del tema.

La diligencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, concluyó tensa y en medio de una enfrentamiento entre los fiscales de la FGR y los abogados defensores sobre la conducta y comportamiento de Duarte de Ochoa tanto en prisión como su actuar en el proceso penal que tiene vigente por desaparición forzada.

Y es que en los alegatos de clausura, Pablo Campuzano, abogado del expriísta, reiteró que su cliente reúne los requisitos establecidos en la ley para obtener su libertad.

Sin embargo, acusó que fue víctima de tortura al haber sido obligado a comparecer en una audiencia en la que se desmayó porque se le bajó la presión y, pese a ello, fue presentado atado en silla de ruedas y se le inyectó adrenalina lo que lo provocó vómito.

Asimismo, el litigante señaló que la Fiscalía General de la República trató de hacer ver a Duarte de Ochoa como un "monstruo", una persona "degenerada" y trató de exhibirlo mediáticamente.

"No es un monstruo imaginemos que el señor no se llama Javier Duarte. Trajeron la mitad de la Fiscalía de Veracruz. Esta es una presión, esta es un aplaste del Estado en contra de una persona. Javier Duarte no es un degenerado, no es un monstruo, como lo quiere determinar la Fiscalía. Es una persona sentenciada", expuso.

