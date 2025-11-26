Más Información

“El sistema sigue fallando, exigimos que nos cuide”, el reclamo en la marcha del 25N

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Siete cárteles controlan mercado negro de tabaco en México; obtienen hasta 20 mil mdp al año: Defensorxs

Cuatro historias de violencia, cuatro mujeres que marchan este 25N; "resistir es un acto colectivo"

Denunciaron y no las escucharon

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

París. El Tribunal Supremo de Francia confirmó la condena a seis meses de, que podrá cumplir en , contra el expresidente, por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Se trata de la segunda condena firme contra el inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012, que ya ha purgado una pena en un caso de y , por la que fue definitivamente condenado por el Supremo en diciembre pasado.

Sarkozy, de 70 años, llevó un brazalete electrónico entre febrero y mayo pasados por esa primera condena, para controlar su arresto domiciliario, con el que se presentó ante el tribunal que le juzgó por la financiación libia de su primera .

Ahora, un juez de libertades deberá determinar la forma en la que el expresidente debe cumplir esa nueva pena: si vuelve a colocarle un o establece otras modalidades.

En su sentencia de este miércoles, el Supremo rechaza el recurso interpuesto por los abogados de Sarkozy, que contestaban la composición del tribunal de Apelación que le condenó el pasado 14 de febrero, así como otros argumentos de fondo.

Los jueces consideran probado que existió una financiación irregular de la campaña de 2012, que acabó con su a manos de Hollande, pero en la que se gastaron 43 millones de euros, casi el doble de lo autorizado por la ley.

Para maquillarlo, se creó un entramado de empresas y facturas falsas a través de la sociedad organizadora de eventos Bygmalion, que da nombre al caso, cuyos responsables también fueron condenados, al igual que el director de campaña y otros miembros del partido.

Deseoso de dar la vuelta a los sondeos que le daban derrotado por Hollande, Sarkozy exigía más y más actos, un tren de campaña que los jueces estimaron que no podía pasar desapercibido al candidato, responsable último de las cuentas de la campaña.

De esa forma, tiran por tierra la insistencia de Sarkozy en suy su argumento de que aquel entramado fue creado a sus espaldas y para el enriquecimiento personal de sus responsables.

Apelación, pese a todo, rebajó a la mitad la condena impuesta en primera instancia en noviembre de 2021 por este caso y la situó en un año de prisión, la mitad exento de cumplimiento, la misma que ahora confirma, y convierte en definitiva, el Supremo.

Un nuevo borrón en la reputación de Sarkozy, que ya ha sido condenado en tres frentes diferentes, dos de ellos ya definitivos, y tiene otras causas abiertas.

Aunque toda la atención se centra ahora en la financiación libia de su campaña de 2007, la que le condujo al Elíseo, por la que tiene y por lo elevado de la pena impuesta, en primera instancia, cinco años.

Los jueces ordenaron, además, su ingreso inmediato en prisión, aunque el expresidente recurrió el fallo, lo que le llevó a la de la Santé el 21 de octubre pasado, antes de ser liberado el 10 de noviembre por su elevada edad.

El recurso en apelación por ese caso será juzgado en marzo próximo.

