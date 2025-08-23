La familia Lara puede parecer normal, cualquier cosa que eso signifique, pero sus integrantes practican el tráfico de influencias, el poder y el machismo para poder sobrepasar a quien sea y en cualquier momento.

Esto es el universo de "Quebranto", serie disponible en Disney+, en la cual Lucía Gómez-Robledo ("Cómo sobrevivir soltero" y "Jugaremos en el bosque") es alguien que está ansioso de control.

“El título refleja muy bien la trama en general, es sobre alguien al que se le va a quebrar su vida poco a poco, va a cambiar de país y va a llegar a una nueva familia donde estoy”, dice la actriz.

"Quebranto" inicia cuando Miranda (Tini Stoessel, Violetta) vuelve a México a investigar su origen y descubre que no fue abandonada, sino que de bebé fue arrebatada de los brazos de su madre biológica.

Tras encontrarla internada con síntomas de abuso y violencia, Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal para averiguar la verdad de lo que le pasó a su madre y hacer pagar al responsable.

En el elenco se encuentran, entre otros, Jorge López (Soy Luna), Martín Barba (Señora Acero), Antonio De La Vega (Narcos: México), Rafael Ferro (Lalola) y Otto Sirgo (Juegos interrumpidos).

“Diría que somos una familia muy sana y normal, pero que debe reponer de las heridas abiertas que se tienen. Tiene una estructura bastante patriarcal, en el sentido de que el abuelo hereda al hijo y así va, por encima de si alguien como mi personaje tiene capacidad o preparación”, apunta.

Aclara que su personaje, pese a todo, no es ninguna víctima y tampoco es que represente la desigualdad de la mujer en relación con el hombre.

“Tiene una personalidad de querer control, de tenerlo, es alguien que ordena y ya. Yo nunca he sido así, pero si reconozco que hacerlo me gustó”, dice bromista Lucía.

Carlota moderna

La actriz espera también el estreno, para finales de año, del filme "Historias de amor y guerra", inspirada Maximiliano de Habsburgo y Carlota, quienes a mediados del siglo 19 encabezaron un imperio en México.

Lucía da vida a una Carlota moderna, en medio de una historia que gira alrededor del arquitecto Pepe-Sánchez Campo, quien está a punto de casarse y construir un enorme centro comercial y celebrar su despedida de soltero.

Pero su suerte cambia al saber que su amada está embarazada, la construcción es tomada por campesinos revolucionarios y es secuestrado.

“Es una película loca, con propuesta, que se tardó varios años en hacerse por una serie de eventos desafortunados, pero que ya fue al festival de Rotterdam y otros y ahora ya llegará a cines”, apunta.

