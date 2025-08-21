¿Qué es lo que sigue par aun hombre cuya vida se vio pausada por un crimen que no cometió?. Esta es la pregunta que se hace Barán tras salir de la cárcel.

El hombre pasó varios años en prisión, cumpliendo una condena por un delito del que es responsable su hermano y que lo hace guardar un profundo rencor a su familia.

Tras obtener su libertad, Barán está dispuesto a empezar de nuevo y a encontrar un propósito para su vida. Es aquí donde aparece Lidya, su sobrina pequeña, y quien no sólo llegará a cambiarle la perspectiva del mundo, también curará su corazón roto.

La cinta se llama “Un hombre abandonado” y es protagonizada por Mert Ramazan Demir, estrella de la telvisión turca y que en México alcanzó visibilidad por la telenovela “Golden boy”.

Ahora, Demir interpreta a un hombre herido que tiene como fin echar a andar un taller de autos. En su camino muchas puertas se le cerrarán, pues nadie quiere tener cerca a un exconvito, pero su temple hará que encuentre poco a poco su camino.

Su sobrina, interpretada por Ada Erma, será quien le enseñe que cada día puede ser una nueva oportunidad.

Dónde ver: Netflix