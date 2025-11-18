Más Información

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

La mañanera de Sheinbaum, 18 de noviembre, minuto a minuto

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Se caen X y otras plataformas por fallas con Cloudflare; usuarios reportan problemas con ChatGPT

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes

En el Senado también llueven los justificantes

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Generación Z: sin plan a largo plazo

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

“Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita”

Madrid. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, abogó este martes porque se respete la presunción de inocencia en las en el seno de la Iglesia y por alcanzar un equilibrio con el derecho a denunciar de las .

Sin citar expresamente el caso del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, al que el Vaticano investiga por un presunto contra un menor cuando era sacerdote en Madrid en la década de los 90, Argüello se refirió a la "aparición de denuncias" en la apertura de la Asamblea Plenaria de la CEE.

La celebración de esta reunión está marcada por la investigación de la Santa Sede a Zornoza, que no acudió este martes a la asamblea, en la que ni siquiera figuraba en el , según pudo constatar EFE.

La Asamblea, la primera del pontificado de , arranca un día después de que la cúpula de la CEE se reuniera con el papa, que probablemente pronto aceptará la renuncia que el obispo de Cádiz presentó hace 15 meses al cumplir los 75 años, edad de jubilación de los prelados.

"Lo que hemos vivido en estas últimas semanas con la aparición de denuncias de aviva en nosotros el deseo de seguir impulsando todo esto desde el doble principio de la presunción de inocencia, que queremos respetar y que se respete para todos los ciudadanos, también para los miembros de la , y la libertad también que existe de denunciar ante las autoridades civiles o ante la iglesia", afirmó Argüello.

En este sentido, el prelado recordó que aunque haya prescrito en el ámbito civil "cualquier caso que necesite ser investigado" puede ser denunciado ante las autoridades eclesiásticas.

Según Argüello, los casos de abusos conocidos en las últimas semanas les llevan a "profundizar la renovación espiritual e intensificar" el trabajo del Plan de Reparación Integral para víctimas de abusos sexuales (PRIVA) que están realizando.

Y remarcó que siguen trabajando en todo lo referido a la atención a las víctimas de abuso, con prevención, formación, acogida, cauces para las denuncias y colaboración entre diócesis, congregaciones religiosas y asociaciones.

Un informe encargado por la Iglesia española en 2022 por los casos de abusos en su seno, recogía mil 382y un mínimo de dos mil 56 víctimas en España, aunque el Defensor del Pueblo presentó en octubre de 2023 su propio informe, basado en una encuesta, según la cual el 1.13 % de los españoles mayores de edad sufrió abusos en el ámbito religioso, con lo que extrapolando las cifras, 445 mil personas podrían ser víctimas de estos abusos.

