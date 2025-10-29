Los devotos de San Judas Tadeo no faltaron a la cita y este 28 de octubre abarrotaron la Iglesia de San Hipólito, en la alcaldía Cuauhtémoc, para darle gracias o pedirle un favor.

Durante el día, miles de personas llegaron al templo y sus alrededores con todo tipo de imágenes y figuras del llamado “santo de las causas difíciles”. Desde figuras de casi dos metros de altura, medallas, camisetas y gorras.

La fila para ingresar a misa llegó a ser tan larga que llegaba hasta la avenida Guerrero y daba la vuelta a la cuadra. La iglesia se encuentra en Reforma e Hidalgo.

Por la tarde, algunas personas reportaban entre dos y tres horas de espera para entrar al templo. Las misas se realizaban con una duración aproximada de media hora y el acceso se controlaba conforme los devotos salían de la iglesia. Sin embargo, a pesar del control, el acceso se vio entorpecido por la alta demanda.

Ángeles Martínez viajó desde Toluca hasta la colonia Guerrero para dar las gracias por sus hijos, la salud y el trabajo.

“Vine a pagar una manda de mis hijos y de trabajo, que gracias a Dios tengo trabajo, a mis hijos y salud”, afirmó.

A la salida de la iglesia, Ángeles se dijo contenta por haber podido pagar su manda. Recibió un plato de comida, descansó y tomó el camino a casa.

Entre los asistentes estaban quienes ingresaban entre la multitud con algo que regalar a los creyentes, a manera de pago por un favor o una manda.

Jesús García se trasladó desde Atizapán, en el Estado de México, junto con su familia para dar gracias por la salud de su hijo Misael, a quien se le detectó un tumor a los seis años de edad.

Para agradecer, la familia de Jesús García empezó regalando comida en hospitales, pero desde hace cinco años asisten a la Iglesia de San Hipólito. Este año calculan haber ayudado a más de mil personas.

“Con decirte que eran mil 500 aguas, las mismas que se acabaron, la comida sí nos hizo falta, pero pues estamos hablando sobre mil 500 personas”, comentó.

Bryan acudió al lugar con su familia, fueron a dar gracias por la salud de su hija. El padre de familia cargó una enorme figura de San judas desde Texcoco, en el Estado de México. “La vengo cargando desde Texcoco, venimos en transporte, es parte de mi forma de dar las gracias”, reiteró.

En tanto, vendedores de comida, ropa e imágenes religiosas se hicieron presentes este 28 de octubre.