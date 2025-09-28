En víspera del inicio este lunes de las audiencias públicas organizadas por el Senado de la República, se dio a conocer la lista oficial de especialistas que participarán en el análisis de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Cámara Alta informó que al concluir el pasado viernes el registro de personas interesadas en participar en este ejercicio, quedó conformada la agenda de académicos, expertos y especialistas que intervendrán en las audiencias que se realizarán ante las comisiones de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos.

Este lunes se escuchará a 20 participantes y el martes a 19, con lo que se agotará esta etapa, a fin de que las comisiones dictaminadoras desahoguen el procedimiento legislativo.

Ellos son los 20 participantes en la audiencia pública del lunes 29 de septiembre

El lunes 29 de septiembre se abordará en la audiencia los siguientes temas: Interés legítimo y suspensión; plazos y consecuencias por su incumplimiento, y juicio de amparo digital.

Los participantes son:

José Alberto Priego Miranda, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz A. C.

Ulrich Richter Morales, abogado postulante.

Luisa Conesa Labastida, profesora en la Maestría de Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho.

Carlos Cuenca Dardón, presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal.

Claudia Aguilar Barroso, socia directora de Aguilar Barroso y Asociados, A. C.

Benjamín Canela Manzo, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

José Ángel Santiago Ábrego, presidente de la Asociación Nacional de

Abogados de Empresa (ANADE).

Fabiana Estrada Tena, magistrada en retiro.

Ileana Moreno Ramírez, magistrada de Circuito en materia Administrativa.

Gerardo Carrasco Chávez, abogado litigante en Soledad & Carrasco Abogados.

Santiago Aguirre Espinosa, especialista en Derechos Humanos y exdirector del Centro Prodh.

Marat Paredes Montiel, magistrado en retiro.

Román Lazcano Fernández, del Foro de Constitucionalistas de México.

Makawi Staines Diaz, abogada postulante.

Francisco Javier Sandoval López, magistrado de Circuito en materia Civil.

Ricardo Cervantes Vargas, de la Comisión Estado de Derecho, CCE.

Andrés Aguinaco Gómez Mont, coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Víctor José Banda Herrera, litigante

Luis Eduardo Knapp Moreno, coordinador del Programa Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19.

Eduardo Andrade Sánchez, especialista en derecho constitucional.

Ellos son los 19 participantes en la audiencia pública del martes 30 de septiembre

El martes 30 de septiembre los temas agendados son la Ampliación de la demanda, y cumplimiento y ejecución de Sentencias; Armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la intervención de:

Melissa Samantha Ayala García, litigante en Ayala Arsipreste y Asociadas.

Juan Pablo Gómez Fierro, abogado postulante.

Jaime Cárdenas Gracia, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Ivette Galván García, coordinadora en el Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Rogelio Rodríguez Garduño, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Arturo Gonzalez Ferreiro, magistrado de Circuito en materia civil y administrativa.

Jorge Nader Kuri, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

Luisa Fernanda Tello, coordinadora de Documentación y Litigio en GIRE.

Susana Gabriela Camacho Maciel, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa.

Raúl Armando Jiménez Vázquez, consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Presidencia de la República.

Georgina Velasco Zanella.

Ricardo Paredes Calderón, magistrado de Circuito en materia penal.

César Silva Mejía, Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Gabriel Pérez Ríos, de la Asociación de Bancos de México.

Alejandro Gutierrez Muñoz, litigante.

Lidia Monsalvo Álvarez, consejera del Colegio y Barra de Abogadas y Abogados.

Ligia González Lozano, presidenta de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del CCE.

Cristina Vizcaíno Díaz, presidenta de la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía.

Natalia Téllez Torres Orozco, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

