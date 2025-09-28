La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que esta semana será de intenso trabajo en el recinto parlamentario, “pues se desahogará una agenda de gran relevancia para la vida democrática y cultural de nuestro país”.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la legisladora de Morena destacó que este lunes inician las audiencias públicas para analizar la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, coordinadas por las comisiones unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

Precisó que durante estos encuentros se analizarán temas sobre el Interés Legítimo y Suspensión; Plazos y Consecuencias por su Incumplimiento y Juicio de Amparo Digital.

Lee también Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Castillo Juárez señaló que el martes continuará la segunda jornada de las audiencias públicas, con los temas relacionados con la Ampliación de la Demanda y Cumplimiento y Ejecución de Sentencias; así como la Armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Detalló que ese mismo día arrancan las comparecencias de secretarios de Estado ante el Pleno del Senado, con motivo de la Glosa del Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y corresponderá a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abordar la política interna del país.

El mismo 30 de septiembre la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, se reunirá con la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para rendir cuentas sobre la política ambiental y climática.

Laura Itzel Castillo señaló que ese mismo día se llevará a cabo una Sesión Solemne para entregar el Premio Literario Rosario Castellanos a la narradora, ensayista y promotora cultural, Silvia Molina, por su destacada trayectoria.

Lee también Laura Itzel Castillo: Aumento de aranceles a China no afectará relaciones; hay que proteger lo hecho en México, dice

La Presidenta del Senado indicó que el miércoles 1 de octubre se tiene programada la comparecencia ante el pleno del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, a fin de analizar los retos económicos y fiscales del país.

Castillo Juárez puntualizó que con las audiencias públicas sobre la Ley de Amparo se garantiza el diálogo abierto, que las comparecencias de secretarios de Estado son muestra de un gobierno que escucha y rinde cuentas, y que con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum “se construye el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc