Ciudad Juárez.— La comunidad venezolana que radica desde hace meses en Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentra entre la incertidumbre y alegría, luego de la detención de Nicolás Maduro y de la intervención de Estados Unidos en su país.

El venezolano Vicente Daniel tiene nueve meses en Ciudad Juárez y asegura que dejó su país por la crisis en la que lo mantenía Maduro, tanto de seguridad como de empleo. Trabaja en la zona centro de la frontera con El Paso, Texas, y tras saber de la detención de Maduro asegura que desea que sea para bien.

“Si es para mejorar el país, que entre el país que sea, sólo que realmente sea para bien. Ahorita no sabemos nosotros que estamos fuera si es para peor, y quienes están en Venezuela tampoco lo saben, pero la situación en la que está el país debe de terminar”, dice a EL UNIVERSAL.

Lee también Nicolás Maduro se declara no culpable en la Corte de Nueva York; "sigo siendo el Presidente de mi país", afirma

Daniel, cuya familia se quedó en Venezuela, dice que por ahora no piensa regresar a Venezuela. Tampoco cruzar la frontera.

Otro migrante venezolano, quien trabaja en la venta de frutas, cree que “está bien que lo hayan agarrado [a Maduro], porque si no está haciendo nada en Venezuela y todos los recursos se lo está agarrando para él, no debe de estar al frente del país”.

Aunque no decide si regresar a Venezuela. “Toca esperar, sólo eso, esperar a ver qué pasa con nuestro país”, refiere.

Hasta ayer, autoridades estatales no preveían un repunte de migrantes venezolanos en Juárez, como se vivió hace un año.