Más Información

Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento

Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte

México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte

Industria petrolera de Venezuela sin capacidad para alterar el mercado global, advierte IMCO; descartan afectaciones a Pemex

Industria petrolera de Venezuela sin capacidad para alterar el mercado global, advierte IMCO; descartan afectaciones a Pemex

Machado agradece a Trump captura de Maduro; promete regresar a Venezuela “lo antes posible”

Machado agradece a Trump captura de Maduro; promete regresar a Venezuela “lo antes posible”

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Barry Pollack, el abogado de Julian Assange, defenderá a Maduro; ¿qué sabemos de él?

Barry Pollack, el abogado de Julian Assange, defenderá a Maduro; ¿qué sabemos de él?

Dan último adiós a Rosa Elena, de 80 años, víctima de los bombardeos de EU; el funeral se llevó a cabo bajo resguardo policial

Dan último adiós a Rosa Elena, de 80 años, víctima de los bombardeos de EU; el funeral se llevó a cabo bajo resguardo policial

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Dictan prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza “El Sagitario” y tres personas más; permanecen en el Altiplano

Dictan prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza “El Sagitario” y tres personas más; permanecen en el Altiplano

Ciudad Juárez.— La comunidad venezolana que radica desde hace meses en Ciudad Juárez, , se encuentra entre la incertidumbre y alegría, luego de la detención de y de la intervención de Estados Unidos en su país.

El venezolano Vicente Daniel tiene nueve meses en Ciudad Juárez y asegura que dejó su país por la crisis en la que lo mantenía Maduro, tanto de seguridad como de empleo. Trabaja en la zona centro de la frontera con El Paso, Texas, y tras saber de la detención de Maduro asegura que desea que sea para bien.

“Si es para mejorar el país, que entre el país que sea, sólo que realmente sea para bien. Ahorita no sabemos nosotros que estamos fuera si es para peor, y quienes están en Venezuela tampoco lo saben, pero la situación en la que está el país debe de terminar”, dice a EL UNIVERSAL.

Lee también

Daniel, cuya familia se quedó en Venezuela, dice que por ahora no piensa regresar a Venezuela. Tampoco cruzar la frontera.

Otro migrante venezolano, quien trabaja en la venta de frutas, cree que “está bien que lo hayan agarrado [a Maduro], porque si no está haciendo nada en Venezuela y todos los recursos se lo está agarrando para él, no debe de estar al frente del país”.

Aunque no decide si regresar a Venezuela. “Toca esperar, sólo eso, esperar a ver qué pasa con nuestro país”, refiere.

Hasta ayer, autoridades estatales no preveían un repunte de migrantes venezolanos en Juárez, como se vivió hace un año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio