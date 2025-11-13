Más Información

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció respecto al caso de TV Azteca y las empresas de Grupo Salinas tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que aseguró "hay un entorno adverso para el trabajo de los medios".

Según denunció TV Azteca este litigio se ha "desarrollado en paralelo a expresiones públicas que cuestionan la labor del medio y de sus periodistas".

Lo que, la SIP advirtió que esto afecta la autonomía editorial o podría inhibir la cobertura informativa.

Pierre Manigault, presidente de la SIP y titular del grupoEvening Post Publishing Inc.de Charleston, Carolina del Sur, "confía en que las autoridades mexicanas actuarán con apego a la ley y con pleno respeto a las garantías constitucionales".

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de laOrganización Editorial Mexicana (OEM) pidió separar las diferencias legales entre el Estado y empresas mediáticas porque deben ser "procesadas sin interferencias políticas ni discursos que puedan inhibir la labor informativa".

La SIP afirmó que dará seguimiento al caso y espera que las "instituciones mexicanas garanticen un entorno que permita a los medios trabajar con independencia, pluralidad y respeto a la ley".

