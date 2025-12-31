Más Información

Sheinbaum otorga estímulo fiscal a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

¿Cómo será el subsidio a la tenencia y el costo del refrendo en CDMX este 2026? Aquí te explicamos

¡Año Nuevo muy frío! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 7 alcaldías de CDMX para este jueves 1 de enero

Dan de alta a seis lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico del IMSS Bienestar; ocho más son atendidos por especialistas

Tras descarrilamiento del Tren Interoceánico, autobuses dan servicio a turistas que ya tenían boleto

Familia denuncia negligencia en manejo del cuerpo de víctima del Tren Interoceánico; encaran a encargado de funeraria

Gobierno retira subsidio a gasolinas y diésel; consumidores asumen totalmente el IEPS

Proponen reforma constitucional para que Congreso legisle sobre IA; buscan sentar bases en la materia

Explosión en Puente de la Concordia: la tragedia que cimbró a la CDMX en 2025

Fallas, retrasos, suspensión de servicio y caos; así fue el servicio del Metro de CDMX durante 2025

La (SIP) por medio de un comunicado externó su preocupación respecto a la presunta intimidación y criminalización de periodistas con en México.

La preocupación es sobre el ejercicio de la libertad de expresión relacionados con dos casos de imputación y vinculación a proceso en contra de los periodistas de Puebla y de Veracruz.

La en su más reciente informe advirtió que “El acoso judicial se consolidó como uno de los principales mecanismos de censura. Gobernadores, legisladores y funcionarios utilizaron figuras como ‘violencia política de género’ y demandas por daño moral para inhibir la crítica. Casos en los estados de Campeche y Sonora fueron los más notorios, pero también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en los que resultaron afectados consolidados como ciudadanos activos en redes”.

Alarma contra la comunidad periodística

De acuerdo con la SIP, dichas acciones judiciales generan alarma en toda la comunidad periodística y representan un riesgo para el derecho de la sociedad a estar informada.

El presidente de la SIP, expresó que “observamos con inquietud casos que tienden a utilizar el sistema de justicia penal como mecanismo de presión contra periodistas por el contenido de sus publicaciones. La es un pilar de las sociedades democráticas y ninguna acusación judicial puede convertirse en un instrumento para silenciar voces críticas o incómodas”.

Por su parte Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, exhortó a las autoridades competentes “a que respeten de manera escrupulosa el debido proceso, garanticen juicios transparentes, justos y apegados a la ley, así como el respeto a la presunción de inocencia y el derecho a una defensa plena. Las responsabilidades penales nunca deben utilizarse de forma desproporcionada contra quienes informan y exponen hechos de ”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra monitoreando ambos casos, además pidió respetar las y el debido proceso.

Rodolfo Ruiz

El periodista Rodolfo Ruiz, del portal e-Consulta, fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado de Puebla. La investigación inició en 2020 a petición de la Secretaria de Finanzas del gobierno del morenista , sin embargo, no se ha acreditado ningún ilícito

El Juez de Control ratificó medidas cautelares contra el comunicador, como firma periódica ante la autoridad y prohibición para salir del país sin autorización de un juez, además de un plazo de 45 días para la .

La fiscalía lo señala de haberle pagado con supuestos recursos ilícitos a uno de sus abogados que lo defendieron, de 28 y administrativas (que conformaron siete causas penales) que se le abrieron en su contra, de sus allegados y de sus empresas durante la administración de Barbosa.

Acusan a periodista poblano de uso de recursos de procedencia ilícita; (17/12/2025). Foto: Especial
Acusan a periodista poblano de uso de recursos de procedencia ilícita; (17/12/2025). Foto: Especial

Rafael León

El periodista Rafael León Segovia fue imputado por delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de, en hechos relacionados con su cobertura periodística.

Inicialmente, se impuso resguardo domiciliario por un año al ser señalado por terrorismo, sin embargo, dicha acusación no fue incluida de acuerdo con la fiscal general de Veracruz, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

La detención del comunicador ocurrió el pasado 24 de diciembre y generó protestas de organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de asociaciones de periodistas, quienes consideraron que la imputación del buscaba inhibir su ejercicio periodístico.

El periodista Rafael León Segovia fue vinculado a proceso y se le impuso prisión domiciliara por un año. Foto: Especial
El periodista Rafael León Segovia fue vinculado a proceso y se le impuso prisión domiciliara por un año. Foto: Especial

Con información de Edgar Ávila.

