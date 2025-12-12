Hermosillo.— El proceso penal contra Julio César Chávez Jr. dio un nuevo giro, luego de que un juez federal autorizó ampliar el plazo de investigación a seis meses tanto para la Fiscalía General de la República (FGR) como para la defensa del boxeador.

El juez de Distrito Édgar Alejandro Domínguez Villapudua avaló otorgar tres meses adicionales para el cierre de la investigación complementaria en el expediente 15/2023, donde figuran 14 imputados, incluido el hijo del legendario campeón de boxeo.

La nueva fecha para la audiencia intermedia se fijó para el 24 de febrero de 2026.

Chávez Jr., vestido de negro y presente en la sala, escuchó cómo el Ministerio Público solicitó ampliar el plazo de investigación de tres a seis meses, argumentando diligencias pendientes, entre ellas requerimientos a autoridades de EU.

La defensa respaldó la petición señalando que necesitan más tiempo para analizar dictámenes periciales y verificar la autenticidad de audios obtenidos mediante intervenciones telefónicas.

La detención de Chávez Jr. ocurrió el 2 de julio de 2025, después de su pelea frente a Jake Paul en California, en Estados Unidos.

El 23 de agosto, un juez determinó vincular a proceso a Chávez Jr. por presuntos vínculos con la facción de La Chapiza, del Cártel de Sinaloa, encabezada por Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini.

Con la ampliación del plazo de investigación ambas partes contarán con margen para fortalecer sus posiciones de cara al cierre de la etapa complementaria. El pugilista seguirá el proceso en libertad condicionada y, según su equipo, mantiene en pie su regreso al ring el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, donde peleará contra Ángel Julián.

La clave en los próximos meses será determinar si los indicios indirectos y testimonios recopilados por la FGR pueden consolidarse como pruebas suficientes para sostener una acusación formal en la siguiente etapa procesal.