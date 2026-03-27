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Por lo menos un muerto y cuatro heridos dejó un ataque con cuchillo perpetrado por un alumno en una escuela de Chile, informó la policía.
El ataque se produjo alrededor de las 10.40 hora local (1340 GMT) cuando las autoridades fueron alertadas sobre un ataque con arma blanca en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, localizado en la ciudad de Calama.
“Una vez en el lugar, se logró constatar la veracidad de los hechos, estableciendo que un alumno de cuarto medio habría agredido momentos antes a tres alumnos y a dos inspectoras del establecimiento”, indicaron los Carabineros en un comunicado.
Agregaron que “a la llegada del personal policial, el individuo fue reducido y detenido”.
La víctima fue una de las inspectoras, de 59 años, que falleció en el lugar. Los heridos —otra inspectora y tres alumnos— fueron trasladadas a un hospital.
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mcc
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