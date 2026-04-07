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Tultepec, Mex.- En un , ubicado en la zona conocida como , se registró una deflagración que dejó como resultado una persona lesionada.

De acuerdo con fuentes consultadas por , no fue una explosión lo ocurrido en el sitio donde la permite la fabricación de .

La deflagración, de acuerdo con la explicación, no tiene las magnitudes de una explosión, pues es en menor escala. Sin embargo, para el caso de lo ocurrido esta tarde, bomberos municipales se trasladaron al sitio.

La deflagración es menor que una explosión, sin embargo, acudieron los bomberos municipales. | Foto: Especial.
La deflagración es menor que una explosión, sin embargo, acudieron los bomberos municipales. | Foto: Especial.

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Sin embargo, los trabajadores que se encontraban en el taller pirotécnico no permitieron el acceso de los servicios de emergencia y decidieron trasladar por su cuenta a la persona que resultó lesionada.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 de la tarde de este martes en la calle Eucalipto de la colonia La Saucera, en el módulo 23.

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JACL

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