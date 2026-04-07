En el marco de #TalentLandMéxico2026, la alcaldía Álvaro Obregón participó en el Main Stage con la conferencia "La Triple Hélice en acción: gobierno, industria y academia creando innovación real a través del satélite MXÁO-1", encabezada por el alcalde Javier López Casarín.

Ante una audiencia integrada por estudiantes, especialistas, emprendedores y líderes del ecosistema de innovación, se presentó un modelo que pone en el centro la Triple Hélice: la colaboración estratégica entre gobierno, academia e industria como motor para resolver los retos más complejos de las ciudades.

Este enfoque plantea un cambio en la forma de gobernar, donde el sector público deja de actuar de manera aislada y se convierte en un articulador de capacidades, conectando el conocimiento académico con la capacidad tecnológica de la industria para generar soluciones concretas.

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El alcalde destacó que la innovación pública es posible cuando existe coordinación entre sectores y una visión compartida orientada a resultados.

“Decidimos apostar por la innovación para gobernar mejor. Hoy, el MXÁO-1 es una herramienta que nos permite cuidar nuestro territorio, tomar mejores decisiones y demostrar que los gobiernos locales también pueden liderar proyectos de alto impacto tecnológico.”, afirmó López Casarín.

Durante su intervención, se explicó que el modelo de la Triple Hélice permite transformar ideas en soluciones aplicadas, reduciendo tiempos de desarrollo, optimizando recursos y generando resultados medibles en el corto y mediano plazo.

El caso del MXÁO-1 es ejemplo de ello: un proyecto que surge desde la coordinación entre talento universitario, capacidades industriales y liderazgo gubernamental, logrando desarrollar tecnología espacial con impacto directo en la gestión urbana.

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Desde la perspectiva de la industria, Lorenzo Martínez CEO de Macrolab, destacó que este modelo colaborativo fue clave para convertir el conocimiento en una solución funcional, demostrando que la innovación ocurre cuando los sectores trabajan de manera integrada.

“Este proyecto no solo captura datos, sino que los transforma en información accionable, clave para la toma de decisiones informadas y estratégicas en el ámbito gubernamental. La capacidad de observar el territorio en tiempo real, con una precisión sin precedentes gracias al satélite MXÁO-1, es fundamental para fortalecer la planeación urbana integral. Esto permite a la administración pública anticipar desafíos, optimizar la distribución de recursos y servicios y responder de manera más eficiente a las necesidades de la ciudadanía.”, señaló Lorenzo Martínez.

Asimismo, se subrayó que la Triple Hélice no solo impulsa el desarrollo tecnológico, sino que fortalece las capacidades del país, al generar transferencia de conocimiento, desarrollo de talento especializado y nuevas oportunidades de innovación.

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