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Un hombre de alrededor de 40 años fue en calles de la , lo que movilizó a policías y durante las últimas horas.

El ataque ocurrió en el cruce de la avenida Puerto México y la Tercera Cerrada Puerto México, en la colonia Zentlapatl, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones. Al salir, encontraron al hombre tendido sobre la vía pública con heridas de arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al sitio minutos después y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada mientras se esperaba la llegada de peritos para iniciar las diligencias correspondientes.

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De acuerdo con los primeros reportes, no hubo personas detenidas en el lugar, por lo que se desplegó un operativo en calles cercanas para tratar de ubicar a los responsables, sin resultados inmediatos.

Autoridades capitalinas ya revisan las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para reconstruir lo ocurrido y dar con los agresores, mientras el caso quedó en manos del Ministerio Público.

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vr/cr

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