La Oficina de Objetos Extraviados del Metro ha recibido 453 artículos en lo que va de este 2026, los cuales fueron, olvidados por los usuarios al viajar en la red.

Los más recurrentes fueron: mochilas, identificaciones y documentos personales, equipos celulares, así como también unas bicicletas.

Cabe mencionar que en este mismo lapso, enero a marzo de 2026, han sido devueltos a sus dueños 25 objetos, previa comprobación fehaciente de su posesión, como carteras, bicis, dispositivos móviles y maletas.

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En 2025 la Oficina de Objetos Extraviados recibió 2 mil 649 artículos, como celulares, mochilas, maletas, cascos y credenciales. | Foto: Especial.

En el 2025, la Oficina de Objetos Extraviados de la Gerencia de Atención al Usuario (GAU) del Sistema de Transporte Colectivo recibió 2 mil 649 artículos, entre los cuales se encuentran equipos celulares, mochilas, maletas, cascos de motociclista, credenciales del INE e INAPAM, así como documentación personal; 150 fueron recuperados por sus propietarios.

También fueron desechados 10 artículos al momento de llegar a esta oficina, por contener productos perecederos y prendas sucias.

La Oficina de Objetos Extraviados participa en las jornadas de "Reciclatrón". El año pasado entregó más de 200 artículos electrónicos y de telefonía móvil, que no fueron reclamados por sus dueños en el lapso de resguardo establecido, que es de tres meses. Fueron depositados en contenedores de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México para su correcta destrucción.

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La oficina de Objetos Extraviados de la GAU ofrece este apoyo a las personas usuarias desde mediados de la década de los 80. Está ubicada en el pasillo central de la estación Candelaria, Línea 4. Su horario de atención personalizada es de 9:00 a 15:00 horas.

La GAU tiene disponibles para las personas interesadas en recuperar sus pertenencias, las líneas telefónicas: 55-56-27-46-43; 55-89-26-07-32 y 55-89-26-07-27, en las que se les atiende de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, o pueden solicitar información a través del correo electrónico: objetos.extraviados@metro.cdmx.gob.mx.

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