Las lluvias de esta tarde ocasionan afectaciones en tiempos de traslado en nueve líneas del Metro.

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) implementó marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, B y 12.

“Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.

Leer también: SSC CDMX desplegará más de mil 100 policías para concierto de AC/DC en el Estadio GNP; dos drones y un helicóptero apoyarán el operativo

Nnueve líneas del Metro reportan servicio lento a causa de las lluvias de este martes. Foto: Francisco Rodríguez

La marcha de seguridad en trenes implica disminución de los convoyes a 25 kilómetros por hora, por lo que el trayecto es lento, así que se exhorta a tomar previsiones.

El STC solicita la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.

De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr