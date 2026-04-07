Las mujeres en México enfrentan un mayor riesgo de pobreza en la vejez debido a desigualdades acumuladas a lo largo de su vida, advirtió la economista Gabriela Luna Ruiz, del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.

La especialista explicó que más de la mitad de las personas mayores de 60 años son mujeres, quienes viven en promedio entre 4.5 y 5.2 años más que los hombres. Sin embargo, esta mayor esperanza de vida no se traduce en mejores condiciones, sino en una mayor vulnerabilidad económica.

Señaló que muchas mujeres llegan a la vejez con menos ahorros, menor acceso a pensiones y mayor dependencia económica, como resultado de trayectorias laborales interrumpidas o precarias, así como de una distribución desigual del ingreso dentro del hogar.

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Añadió que históricamente las mujeres han priorizado el bienestar familiar sobre el propio, destinando sus recursos al cuidado, la alimentación y el hogar, lo que limita su capacidad de ahorro y afecta su seguridad financiera a largo plazo.

Este patrón, indicó, tiene efectos acumulativos que se reflejan en la vejez, donde enfrentan mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad.

Ante este panorama, la académica planteó la necesidad de implementar políticas públicas integrales, entre ellas fomentar la inclusión financiera desde etapas tempranas, así como avanzar hacia un sistema nacional de cuidados que distribuya de manera más equitativa las responsabilidades.

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