Para 2027, el gobierno considera 108 programas prioritarios para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), para los cuales desea un incremento promedio de 4%, mayor a la tasa de inflación esperada para el próximo año de 3%.

Así, los recursos asignados al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores pasaría de 526 mil 508 millones aprobados para este año a 547 mil 523 millones de pesos, mostraron los Precriterios Generales de Política Económica (PGPE) de 2027.

De acuerdo con ese documento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso el miércoles de la semana pasada, los programas están clasificados dentro de cuatro ejes generales: Gobernanza con justicia y participación ciudadana; Desarrollo con bienestar y humanismo; Economía moral y trabajo, y Desarrollo sustentable.

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También hay tres ejes transversales: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; Innovación pública para el desarrollo tecnológico, y Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Para la Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, en los PGPE se considera deseable que el gasto para el programa Pensión Mujeres Bienestar se incremente de 56 mil 969 millones autorizados por la Cámara de Diputados para el presente año a 59 mil 242 millones de pesos para el PPEF de 2027.

En tanto, el recurso para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente pasaría de 36 mil 266 millones a 37 mil 713 millones de pesos.

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Para la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina se estima que lo ideal en el PPEF serían 134 mil 550 millones de pesos para 2027, en comparación con los 129 mil 386 millones de pesos aprobados para el ejercicio presente. En tanto, para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se considera un presupuesto de 26 mil 177 millones, monto superior a los 25 mil 173 millones de pesos avalados para este año.

En los programas del eje general 3, de Economía moral y trabajo, destacan el de Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya, cuyo gasto aumentaría de 744.1 millones a 769.1 millones de pesos.

Como parte del primer eje transversal, sobre la Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, sobresale el programa considerado como prioritario Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, para el que se plantea un gasto de 59 mil 242 millones, lo que implicaría una cantidad mayor respecto a los 56 mil 969 millones de pesos que avalaron los diputados para el año en curso.