Esta mañana se registra la suspensión del servicio en algunas estaciones de la Línea 4 del Metro, que va de Santa Anita a Martín Carrera, porque se presentó un cortocircuito por el paso del tren en una zona de vías.

El titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, refirió que se realizó el corte de energía para revisar la zona y determinar las causas.

Así, el servicio opera de Martín Carrera a Consulado; no hay servicio en el tramo Canal del Norte–Santa Anita.

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“Nuestro personal trabaja para restablecer la operación en su totalidad a la brevedad y en condiciones de seguridad. Gracias por tu comprensión”, escribió en su cuenta de X.

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