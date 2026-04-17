TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, reportada como desaparecida el pasado 12 de abril en el municipio de Ocozocoutla de Espinosa, fue localizada tres días después con vida y sin daño alguno, en una carretera de la región de los Valles de Chiapas.

Comentarios en redes sociales destacaron que, cuando se difundan fichas de búsqueda, a su vez, se publiquen fotografías reales, sin tantos filtros o retoques como las que comúnmente aparecen en las cuentas personales de Instagram y Facebook, por las confusiones que pudieran causar.

Las fotografías que no coinciden con el físico, los rasgos ni el color de piel de la persona no localizada, confunden a las autoridades policíacas y ministeriales en el cotejo y las labores de búsqueda.

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Confunde y dificulta, además, a la población en su labor de aportación voluntaria guiada por fotografías, que con exceso de filtros no se pueden comparar con el rostro auténtico y real de la persona.

La Fiscalía General del Estado informó que Grecia Guadalupe N, reportada como desaparecida el 12 de este mes, fue localizada a salvo y atendida por un grupo multidisciplinario de acuerdo con el protocolo establecido para esos casos.

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Agradeció a la ciudadanía su colaboración y apoyo en la difusión de la ficha de búsqueda, "lo que permitió contribuir a su pronta localización".

La dependencia enfatizó el compromiso de investigar "este hecho para deslindar responsabilidades y seguir trabajando para combatir el delito".

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