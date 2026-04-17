Más Información

Caso Edith Guadalupe: Fiscal anuncia consecuencias para funcionarios; " vamos a llevar ante la justicia a quien resulte responsable"

Caso Edith Guadalupe: Fiscal anuncia consecuencias para funcionarios; " vamos a llevar ante la justicia a quien resulte responsable"

Familiares de Edith Guadalupe encabezaron búsqueda que llevó al hallazgo de su cuerpo; acusan omisiones de Fiscalía de CDMX

Familiares de Edith Guadalupe encabezaron búsqueda que llevó al hallazgo de su cuerpo; acusan omisiones de Fiscalía de CDMX

Restos óseos hallados en límites de Tláhuac y Chalco, reflejo de una crisis, aseguran madres buscadoras; señalan que las autoridades han sido rebasadas

Restos óseos hallados en límites de Tláhuac y Chalco, reflejo de una crisis, aseguran madres buscadoras; señalan que las autoridades han sido rebasadas

"Viva la paz siempre": el mensaje de Sheinbaum en España; comunidad mexicana recibe a la Presidenta en Barcelona

"Viva la paz siempre": el mensaje de Sheinbaum en España; comunidad mexicana recibe a la Presidenta en Barcelona

México, de los más afectados en América por conflicto en Medio Oriente, prevé FMI; ningún país se librará del aumento de la inflación

México, de los más afectados en América por conflicto en Medio Oriente, prevé FMI; ningún país se librará del aumento de la inflación

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- , reportada como desaparecida el pasado 12 de abril en el , fue localizada tres días después con vida y sin daño alguno, en una carretera de la región de los Valles de Chiapas.

Comentarios en redes sociales destacaron que, cuando se difundan , a su vez, se publiquen fotografías reales, como las que comúnmente aparecen en las cuentas personales de Instagram y Facebook, por las confusiones que pudieran causar.

Las fotografías que no coinciden con el físico, los rasgos ni el color de piel de la persona no localizada, confunden a las autoridades policíacas y ministeriales en el cotejo y las labores de búsqueda.

Lee también

Confunde y dificulta, además, a la población en su labor de aportación voluntaria guiada por fotografías, que con exceso de filtros no se pueden comparar con el rostro auténtico y real de la persona.

La Fiscalía General del Estado informó que Grecia Guadalupe N, reportada como desaparecida el 12 de este mes, fue localizada a salvo y atendida por un grupo multidisciplinario de acuerdo con el protocolo establecido para esos casos.

Lee también

Agradeció a la ciudadanía su colaboración y apoyo en la difusión de la ficha de búsqueda, "lo que permitió contribuir a su pronta localización".

La dependencia enfatizó el compromiso de investigar "este hecho para deslindar responsabilidades y seguir trabajando para combatir el delito".

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]