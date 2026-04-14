Culiacán, Sin. A 14 de abril. - La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se evitó un intento de fuga en el Centro de Internamiento para Adolescentes en el Estado, ante un rápido despliegue de un operativo en el exterior que permitió su recaptura inmediata.

Sin divulgar mayores detalles, ni la identidad del adolescente, la autoridad solo se centró a comunicar que se había evitado la evasión.

El pasado 10 de marzo, los propios padres del joven Kevin Gabriel “N”, el cual se fugó días antes del Centro de Internamiento para Adolescentes, donde permanecía recluido desde hace dos años por un delito federal de portación de armas de fuego, lo entregaron a las autoridades para que continue su proceso de readaptación

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que después de una gestión directa del director de dicho centro con los familiares del interno evadido, en un acto de alta responsabilidad y valor cívico, fue presentado ante las autoridades.

En un breve comunicado solo se informó que este joven, que tiene actualmente 19 años de edad, el pasado sábado se fugó del centro, por lo que se puso en marcha un operativo de búsqueda, hasta que este día, sus padres lo entregaron a las autoridades para que continue su proceso de readaptación

Sobre este caso del joven que cuenta con 19 años de edad, con dos años recluido en el Centro de Internamiento para Adolescentes, por el delito de portación de arma de fuego, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de las redes sociales reveló que este logró huir de este centro, sin dar mayores detalles de cómo logró salir.

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