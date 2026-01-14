Es imposible no escuchar cada inicio de año la típica frase de “año nuevo, nuevo yo”. Pero aquí en Autopistas aplicamos otra muy distinta: “año nuevo, gastos nuevos”. Y uno de esos gastos que no perdonan a los motociclistas en México es la tenencia vehicular, una de las principales obligaciones fiscales para propietarios de autos y motocicletas.

La buena noticia es que sí existe una forma de obtener un subsidio del 100% en la tenencia, y aquí te explicamos cómo ahorrarte esos pesos.

¿Cuánto debe valer mi moto para no pagar tenencia?

Anteriormente, las motocicletas que tenían que pagar tenencia eran aquellas con un valor superior a 115 mil pesos. Sin embargo, con el nuevo ajuste al reglamento, el monto subió:

El límite es de 215,000 pesos sin IVA

es de Con IVA incluido, el tope queda en 250,000 pesos

Si tu moto no supera ese valor, puedes acceder al subsidio.

¿Quiénes obtienen el 100% de descuento en tenencia?

El beneficio depende del año de tus placas:

Placas 2021 en adelante : 100% de descuento en la tenencia

: Placas 2020: 50% de descuento

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, la fecha límite para acceder a este beneficio es el 31 de marzo de 2026.

Nuestra recomendación es que hagas el trámite lo antes posible. Dejarlo al final puede que los sistemas se saturen, filas interminables y el riesgo de terminar pagando recargos que se pudieron evitar.

Requisitos para no pagar tenencia vehicular en 2026

Para obtener el subsidio del 100%, necesitas cumplir con lo siguiente:

Pagar el refrendo vehicular 2026 antes del 31 de marzo

antes del No tener adeudos de tenencias anteriores

Contar con tarjeta de circulación vigente o realizar su renovación

Que el valor de la motocicleta no supere los 250,000 pesos con IVA

Ser persona física o moral sin fines de lucro

¿Qué pasa si no pagué antes del 31 de marzo?

Aquí no hay segundas oportunidades. Si no realizaste el trámite antes de la fecha límite, pierdes automáticamente el subsidio y deberás pagar:

Tenencia completa

Recargos

Actualizaciones por pago extemporáneo

¿Dónde puedo pagar el refrendo y hacer el trámite?

Puedes realizar el pago en más de 8,800 puntos autorizados, entre ellos:

Kioscos de la Tesorería

Bancos

Tiendas de conveniencia

Tiendas departamentales

Aplicación “Tesorería CDMX”

Sitio web de la Secretaría de Administración y Finanzas

Que no se te pase. Un trámite a tiempo puede ahorrarte miles de pesos y muchos dolores de cabeza.

