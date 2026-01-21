Presidencia propone acuñar tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Futbol 2026

La Comisión Permanente recibió una iniciativa de la Presidencia de la República que propone acuñar tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El proyecto plantea imprimir una moneda de oro puro con un valor nominal de 25 pesos, una de plata pura de 10 pesos y la tercera de una aleación de alpaca plateada de 20 pesos.

El Banco de México será el encargado de definir el diseño de las monedas, el cual deberá relacionarse con la Copa Mundial de Futbol que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Después de que se publique el decreto en el Diario Oficial de Federación, el Banco de México tendrá 90 días naturales para emitir los diseños, y las monedas podrán empezar a acuñarse 30 días naturales después de que se determinen los diseños.

“La amplia proyección que proporciona la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos-Canadá es una gran oportunidad para proyectar elementos que representen las diversas tradiciones culturales de todas las regiones de nuestro país, ligándolas con el fútbol, lo cual constituirá también una forma de fomento y apoyo al deporte nacional”, expone la iniciativa.

El proyecto de decreto fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.

