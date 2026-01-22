Más Información
La mañana de este jueves, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, saturación, detenciones prolongadas y falta de trenes en las líneas A, 7, 1, B, 3, 2 y 4.
En la Línea A, usuarios denunciaron el desalojo de un convoy en la estación Peñón Viejo y la saturación del andén en La Paz: “Pues bajaron del tren a todos en Peñón Viejo Línea A” y “pues como no va a haber alta afluencia en LA si ustedes mismos la provocan, está atascado el andén en La Paz y deciden mandar un vacío”, reclamaron.
Ante ello, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.
Respecto a la Línea 7, usuarios reportaron largos tiempos de espera y falta de avance de los trenes: “Súmenle Línea 7, tardó casi 10 minutos en llegar convoy y ahora no avanzamos” y “manden trenes L7 en Tacuba dirección Barranca del Muerto. No cabemos en la estación, ya la gente llega hasta las escaleras y se sigue acumulando”, expresaron.
El STC aseguró: “Buen día. Al momento no se presentan incidentes en la Línea 7. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”.
En la Línea 1, pasajeros señalaron constantes detenciones y lentitud en el servicio: “Hagan su trabajo y avancen… desde que abrieron la Línea 1 es lenta”, reclamó un usuario, otro comento´” Pues no creo que sea constante la circulación en la línea 1, Salto del Agua dirección Observatorio está casi a fallar, no mientan por convivir”.
En respuesta, el Metro indicó: “Buen día. Al momento la Línea 1 no presenta averías, se tiene afluencia de la hora, se agiliza la circulación de los trenes”.
Usuarios de la Línea B también reportaron demoras en el servicio, principalmente en dirección Buenavista: “¿Qué pasa Línea B? Dirección Buenavista” y “Metro Línea B tardado”.
En la Línea 3, los reclamos se concentraron en la falta de salida de trenes y tiempos prolongados de espera: “¿A qué hora retirarán el tren de hoy en Línea 3?” y “circulación constante en Línea 3, qué raro, estoy en CU y no sale ningún tren. Llevamos 10 minutos con tres trenes y ninguno sale”, denunciaron los usuarios.
La Línea 2 tampoco estuvo exenta de quejas, ya que pasajeros reportaron detenciones prolongadas durante la semana: “Informa bien Línea 2, igual toda la semana es lo mismo, parados ya diez minutos” y “¿y por qué no pasa en Revolución dirección 4 Caminos?”, cuestionaron.
En la Línea 4, usuarios señalaron la falta de llegada de convoyes en la terminal: “¿Qué pasa en la Línea 4? No llega convoy a Martín Carrera”, expresaron.
LL
