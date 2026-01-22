Más Información

La diputada local del PAN Olivia Garza presentó una iniciativa para en bares, antros, restaurantes y espacios cerrados donde su utilización representa un que puede terminar en tragedia, como ha sucedido en otros países recientemente.

Explicó que esta propuesta tiene el objetivo de prevenir casos como el registrado hace unas semanas en un , donde el uso de bengalas en un bar provocó la muerte de más de 40 jóvenes y dejó con heridas graves a más de 100 personas.

“Actualmente vemos muy normal que en los bares, restaurantes o antros usen estas bengalas para amenizar los festejos, pero lo que puede parecer un juego o un espectáculo momentáneo, puede convertirse, en cuestión de segundos, en una tragedia irreparable. Nosotros queremos regular antes de una tragedia así”, sostuvo.

El planteamiento prohíbe el uso de artificios pirotécnicos dentro de establecimientos mercantiles. (Foto: especial)
Recordó que, además del caso de Suiza, en marzo de 2025 un siniestro en una discoteca de Macedonia del Norte cobró la vida de 59 personas, también derivado del uso de pirotecnia en espacios cerrados.

Detalló que la iniciativa propone reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles y a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, con el propósito de cerrar vacíos legales que actualmente permiten estas prácticas sin protocolos ni supervisión especializada.

El planteamiento prohíbe el uso de artificios pirotécnicos dentro de establecimientos mercantiles y limita su autorización únicamente a recintos que cuenten con permisos, planes de contingencia y condiciones técnicas adecuadas.

“Regular no es prohibir por capricho, es asumir la responsabilidad de prevenir escenarios que pueden costar vidas y la pirotecnia en espacios cerrados no es un juego, es un riesgo real”, añadió.

