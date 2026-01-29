Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayuda para encontrar a sus hijos desaparecidos, luego que se dio a conocer el asalto que sufrió equipo de la Segob en San Luis Potosí.

"Que bueno que están bien los muchachos de Presidencia", señaló y que al "gobierno no le falta capacidad, solo le faltan ganas y amor para encontrar a quienes nos faltan".

"Lo que duele en el alma es que encuentren unas cámaras en horas… y lleven 10 y 7 años sin encontrar a mis hijos. Nunca han ido a buscarlos ni con la mitad de la urgencia con la que corrieron por esas cámaras", reclamó.

Lee también FGR investiga asalto a equipo de producción de la Segob por grupo armado en San Luis Potosí; recuperan cámaras

Junto a la ficha de búsqueda de sus hijos y una presunta foto del asalto del que fue víctima el equipo de producción de Segob, la buscadora etiquetó a la presidenta Claudia Sheinbaum y le pidió:

"Dígales por favor que mis hijos son parte de su equipo para ver así así los buscan; estoy segura que si actuarán tan rápido siempre, no existiríamos madres rascando tierra, y ya los hubiéramos encontrado a todos", escribió.

FGR investiga asalto a equipo de producción de la Segob

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una carpeta de investigación por el asalto que sufrieron trabajadores del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El hecho, según las autoridades, ocurrió la madrugada del lunes 26 de enero, cuando el equipo circulaba en la carretera federal 57, apodada como la "carretera de la muerte", en el tramo que atraviesa el estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con la FGR, los trabajadores de la Segob fueron interceptados cuando circulaba en su vehículo por un comando armado que los despojo de su equipo de grabación.

El martes 27 de enero, elementos de la Guardia Nacional recuperaron cámaras y diverso equipo que les fue robado, luego que los delincuentes decidieron abandonarlo a 28 kilómetros del lugar.

Lee también Artículo 19 condena hostigamiento contra periodistas Teresa de Jesús y Miguel Pérez en NL; pide protección

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc