Hermosillo, Sonora. - Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que durante una jornada de seis días de búsqueda se localizaron indicios humanos en un predio ubicado en la carretera 100, kilómetro 99, rumbo a Bahía de Kino, lugar donde presuntamente podría encontrarse su hijo Marco Antonio, desaparecido desde el 4 de mayo de 2019.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Flores explicó que los hallazgos se realizaron tras recibir un llamado anónimo que señalaba el punto como posible sitio de inhumación clandestina.

Señaló que los restos encontrados ya se encuentran en proceso de análisis genético por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, lo que permitirá determinar si corresponden a su hijo.

“Yo no puedo decir que he encontrado a mi hijo, porque aún no lo sabemos. Está en proceso el ADN, pero tengo toda la fe puesta en Dios”, expresó la activista, quien subrayó que, independientemente del resultado, continuará buscando en el lugar hasta localizar todos los restos que pudieran encontrarse en la zona.

Durante su mensaje, Ceci Flores agradeció el acompañamiento y la seguridad brindados por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, la Policía Estatal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Guardia Nacional, así como el apoyo de la vice fiscalía y de la Fiscalía estatal para poder realizar las labores de campo.

Detalló que la búsqueda implicó jornadas extenuantes, trabajando con picos, palas y varillas, además de recorridos de varios kilómetros.

“Fueron seis días muy cansados, pero el amor por nuestros desaparecidos nos da fuerzas para seguir”, afirmó.

Flores reiteró que las madres buscadoras no persiguen culpables ni castigos, sino únicamente la localización de sus hijos.

“No buscamos justicia, solo queremos traerlos de vuelta a casa o, al menos, saber dónde están”, enfatizó.

Asimismo, hizo un llamado a las personas que tengan familiares desaparecidos a sumarse a las búsquedas y pidió a la ciudadanía que cuente con información sobre fosas clandestinas o el paradero de personas desaparecidas que se comuniquen de manera anónima al número 662 341 5616.

Finalmente, la activista reconoció que ha recibido amenazas de manera constante, pero aseguró que no detendrán su labor.

“Voy a buscar a mis hijos hasta el último suspiro de mi vida”, concluyó, reiterando su compromiso de seguir luchando por todos los desaparecidos en Sonora.

