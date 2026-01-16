Culiacán, Sin a 16 de Enero. - En el Servicio Médico Forense, de Mazatlán, se conservan más de quinientos cuerpos sin identificar y nueve cuerpos reconocidos mediante huellas digitales en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, sin que estos sean reclamados, informó la Fiscalía General del Estado.

A través de un breve comunicado, el órgano autónomo de justicia dio a conocer que los cuerpos de las víctimas identificadas a través de las huellas digitales son originarios de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco.

Lee también: Hallan sin vida a Nancy Jazmín, reportada desaparecida; su cuñado fue asesinado tras participar en protesta en Ciudad Obregón

También, reveló que, durante el año 2025, en todo el estado se abrieron dos mil 174 carpetas de investigación por el delito relacionado a las desapariciones forzadas y a la privación ilegal de la libertad.

Los datos divulgados sobre este delito expusieron que, del día primero de enero al 31 de diciembre del 2025, se logró la localización de 692 personas víctimas de desapariciones en todo el estado, de este número, 516 fueron encontrados con vida y 176 muertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr