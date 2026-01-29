Más Información

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Valle de Chalco, Mex. - y sus 4 hijos menores de edad, fueron reportados como desaparecidos en el municipio de , desde hace 10 días.

A la mujer de 31 años de edad y a sus hijos Gerardo Said, Clara Noemí, Ángel Samuel y Fátima Abigail Mora Aguilar, los vieron por última vez el 19 de enero en la .

Lee también:

Activan ficha de búsqueda de Verónica Aguilar y sus 4 hijos menores de edad; desaparecieron en Valle de Chalco hace 10 días. Foto: Especial.
Activan ficha de búsqueda de Verónica Aguilar y sus 4 hijos menores de edad; desaparecieron en Valle de Chalco hace 10 días. Foto: Especial.

Desde entonces, sus familiares perdieron contacto con la madre de familia y tampoco han sabido nada de los 4 menores de edad, por lo que notificaron a las autoridades.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), activó las fichas de búsqueda correspondientes con las fotografías para que la población pueda identificarlos.

En caso de algún tipo de información de Verónica Aguilar, de 31 años; Gerardo, de 7 años; Clara Noemí, de 5 años; Ángel Samuel y Fátima Abigail Mora Aguilar, de 2 años cada uno, la población puede reportar a los números 800 509 09 27 y 800 216 03 61.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]