Valle de Chalco, Mex. - Verónica Aguilar Ramírez y sus 4 hijos menores de edad, fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Valle de Chalco, desde hace 10 días.

A la mujer de 31 años de edad y a sus hijos Gerardo Said, Clara Noemí, Ángel Samuel y Fátima Abigail Mora Aguilar, los vieron por última vez el 19 de enero en la colonia La Guadalupana.

Lee también: Este viernes 30 de enero activan sistema anti evasión en Autopista Urbana Norte y Viaducto Bicentenario; poncharán llantas a quien no pague

Activan ficha de búsqueda de Verónica Aguilar y sus 4 hijos menores de edad; desaparecieron en Valle de Chalco hace 10 días. Foto: Especial.

Desde entonces, sus familiares perdieron contacto con la madre de familia y tampoco han sabido nada de los 4 menores de edad, por lo que notificaron a las autoridades.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), activó las fichas de búsqueda correspondientes con las fotografías para que la población pueda identificarlos.

En caso de algún tipo de información de Verónica Aguilar, de 31 años; Gerardo, de 7 años; Clara Noemí, de 5 años; Ángel Samuel y Fátima Abigail Mora Aguilar, de 2 años cada uno, la población puede reportar a los números 800 509 09 27 y 800 216 03 61.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr