Ciudad de México, Mex.- En la Autopista Urbana Norte son 3 los enlaces que tienen instalado el sistema anti-evasión, que entrarán en operación a partir de las 5:00 de la mañana de este viernes 30 de enero.

La empresa Aleatica, operadora de la vialidad de cuota, informó que la finalidad de haber instalado estos dispositivos es para resguardar la seguridad y la integridad física tanto de usuarios y colaboradores.

Lee también: Renuncia comisario de Seguridad Pública en Atizapán de Zaragoza; Ayuntamiento destaca baja en percepción de inseguridad

Los enlaces con ponchallantas para la Autopista Urbana Norte son: Centro Deportivo Israelita, sentido norte-sur; Conscripto, sentido norte-sur; Sóstenes Rocha, sentido sur-norte.

El sistema también conocido como poncha llantas se activa cuando no se cuenta con una lectura válida del TAG y se desplaza la pluma de acceso sin haber registrado el pago.

Sin embargo, antes de cruzar los automovilistas tienen la oportunidad de salirse de la vialidad, ya que los picos retráctiles están ubicados a unos metros adelante de la ubicación de la pluma de acceso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr