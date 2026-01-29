Más Información

Ciudad de México, Mex.- En la son 3 los enlaces que tienen instalado el , que entrarán en operación a partir de las 5:00 de la mañana de este viernes 30 de enero.

La , operadora de la vialidad de cuota, informó que la finalidad de haber instalado estos dispositivos es para resguardar la seguridad y la integridad física tanto de usuarios y colaboradores.

Los enlaces con ponchallantas para la Autopista Urbana Norte son: Centro Deportivo Israelita, sentido norte-sur; Conscripto, sentido norte-sur; Sóstenes Rocha, sentido sur-norte.

El sistema también conocido como poncha llantas se activa cuando no se cuenta con una lectura válida del TAG y se desplaza la pluma de acceso sin haber registrado el pago.

Sin embargo, antes de cruzar los automovilistas tienen la oportunidad de salirse de la vialidad, ya que los picos retráctiles están ubicados a unos metros adelante de la ubicación de la pluma de acceso.

