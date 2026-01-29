El Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza confirmó que el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, aceptó la renuncia del comisario de Seguridad Pública, Fabián Gómez Calcáneo, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2022.

En un comunicado, el Ayuntamiento informó que en ese periodo hubo reducción en la incidencia delictiva y atribuyó el resultado a la coordinación operativa, la estrategia preventiva y las acciones de seguridad implementadas por el exdirector de Seguridad Pública.

En 2022, el municipio registró una percepción de inseguridad del 84 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Al cierre de 2025, Atizapán de Zaragoza reportó una reducción de más de 30 puntos porcentuales en este indicador, al ubicarse en 51.7 por ciento de percepción de inseguridad, según los datos de la ENSU.

El gobierno municipal no ha informado quién ocupará el cargo ni las causas de la renuncia.

Fabián Gómez Calcáneo es Teniente de Navío de la Secretaría de Marina. El 1 de enero de 2025 recibió la ratificación como Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial de Atizapán de Zaragoza.

