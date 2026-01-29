La empresa Aleatica informó que a partir de mañana viernes 30 de enero, desde las 5:00 de la mañana, se activa el sistema anti evasión de peaje en la Autopista Urbana Norte y en el Viaducto Elevado Bicentenario.

Esto significa que aquellos automovilistas que intenten cruzar sin pagar, sus llantas terminarán ponchadas con picos de metal que fueron instalados en 6 enlaces de ambas vialidades.

“Nuestra máxima prioridad es resguardar la seguridad y la integridad física tanto de nuestros usuarios como de nuestros colaboradores, que se ven amenazadas por la evasión de peaje”, puntualizó Aleatica, la empresa operadora de ambas autopistas de cuota.

Activan sistema anti evasión en Autopista Urbana Norte y Viaducto Bicentenario; poncharán llantas a quien no pague. Foto: Arturo contreras

Para el caso del Viaducto Elevado Bicentenario, que cruza por el Estado de México, son 3 los enlaces en los que empezará a funcionar el sistema anti evasión: en Gustavo Baz Oriente, en el sentido sur-norte; en Lago de Guadalupe, sentido norte-sur; y en López Portillo, sentido norte-sur.

Mientras que para la Autopista Urbana Norte, los enlaces con poncha llantas son: Centro Deportivo Israelita, sentido norte-sur; Conscripto, sentido norte-sur; Sóstenes Rocha, sentido sur-norte.

La empresa informó que el sistema se activa cuando no se cuenta con una lectura válida del TAG, dispositivo que permite el acceso a las autopistas de cuota, y si se desplaza la pluma de acceso sin haber registrado el pago.

El sistema anti evasión funciona en tres fases:

Prevención: señalización y aviso sobre la presencia de un sistema anti-evasión activo

Alerta: activación de luz y sirena cuando la pluma es desplazada sin haber registrado un pago

Barrera mecánica con picos retráctiles:la cual es visible metros adelante del acceso. El conductor tiene oportunidad de detenerse y salir de la vía. Si decide avanzar, el sistema ocasionará punciones en los neumáticos. Una grúa especializada retirará el vehículo (el conductor deberá cubrir el costo total de esta maniobra).

“El sistema opera de manera automatizada y no depende del personal ni se controla en los puntos de acceso”, precisó Aleatica.

