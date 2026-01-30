Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) aseguraron aproximadamente 150 toneladas de autopartes que estaban resguardadas en un inmueble con fachada de hotel, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la SSC, policías desplegaron trabajos de vigilancias fijas y móviles en el predio de la calle Enrique Granados, en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, y así identificaron que el lugar era usado como bodega para almacenar diversas partes de auto.

Tras recabar los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Robo de Vehículos los presentó a un juez de control y le solicitó la orden de cateo, la cual fue liberada.

Fotos: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Elementos de la SSC y de la FGJ, apoyados por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, ejecutaron el cateo en el inmueble de cuatro niveles y 42 habitaciones.

Allí se aseguraron autopartes que en su conjunto sumaron unas 150 toneladas, afirmó la SSC, las cuales quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público para continuar las indagatorias.

El lugar fue sellado y quedó bajo resguardo policial, aseguró la SSC.

afcl