Hermosillo, Sonora. Las intensas lluvias registradas en distintos municipios de Sonora dejaron al menos una persona muerta, decenas de rescates y múltiples afectaciones en vialidades, viviendas e infraestructura, mientras las autoridades estatales y municipales mantienen operativos de emergencia por el pronóstico de nuevas precipitaciones.

Ante el temporal, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que mantiene comunicación permanente con los alcaldes de los municipios afectados y ordenó a la Coordinación Estatal de Protección Civil reforzar el monitoreo y brindar apoyo donde sea necesario.

El mandatario exhortó a la población a evitar cruzar arroyos o calles inundadas, seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, al advertir que las condiciones meteorológicas continuarán en las próximas horas.

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La situación más crítica se registró en Caborca, donde un hombre murió presuntamente electrocutado tras quedar en una zona inundada en el cruce de las calles 16 y Quiroz y Mora, frente a una gasolinera.

Durante el intento por auxiliarlo, un elemento de la Policía Estatal también recibió una descarga eléctrica al ingresar al agua, aunque logró retirarse del sitio sin consecuencias mayores.

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Posteriormente, se confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

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El alcalde de Caborca informó que las corporaciones de seguridad y auxilio atendieron más de 70 reportes de emergencia tras una lluvia superior a cuatro pulgadas, con la participación de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal, Policía Estatal y C5.

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Entre las acciones realizadas destacan el rescate de personas atrapadas dentro de vehículos y viviendas inundadas, el auxilio a una mujer embarazada, el traslado de una persona en silla de ruedas y la atención de adultos mayores que quedaron aislados por el agua.

Las lluvias también dejaron decenas de vehículos varados, socavones, fallas eléctricas, postes con riesgo de colapso, transformadores cubiertos por el agua, viviendas inundadas y el cierre preventivo de arroyos y accesos considerados de alto riesgo.

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Además, fue habilitado un albergue temporal para personas afectadas.

En la región noroeste, el Gobierno de Puerto Peñasco alertó sobre la presencia de agua en diversos vados de la carretera Puerto Peñasco-Caborca, por lo que recomendó evitar el tránsito de vehículos bajos y utilizar como ruta alterna el tramo Sonoyta-Caborca.

En Nogales, los cuerpos de emergencia realizaron múltiples rescates durante la tormenta.

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Bomberos evacuaron a varias personas que se encontraban en embovedados, alcantarillas y zonas de riesgo antes de que fueran alcanzadas por las corrientes, además de rescatar a dos perros.

Asimismo, agentes de Tránsito Municipal salvaron a un motociclista de 19 años que fue arrastrado por la corriente luego de que su vehículo se apagó al intentar cruzar una vialidad inundada.

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Las autoridades estatales reiteraron el llamado a no intentar cruzar arroyos, calles anegadas o zonas donde existan instalaciones eléctricas dañadas, ya que las lluvias continuarán afectando diversas regiones del estado durante las próximas horas.

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En la región serrana se reportan crecidas en casos de arroyos y ríos, por lo que se recomienda no cruzar hasta que el agua tome su cauce natural y permita el acceso, ya sea caminando o en vehículo.

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