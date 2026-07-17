Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó avances en materia de seguridad en Quintana Roo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene una gira este fin de semana.

En la conferencia mañanera de este viernes 17 de julio en Tulum, García Harfuch destacó la detención de cinco objetivos prioritarios requeridos por autoridades de Estados Unidos o de países europeos.

Al destacar el trabajo conjunto con el gobierno de Quintana Roo para disminuir la violencia, el secretario de Seguridad mencionó que del 1 octubre del 2024 al 30 de junio del 2026 han sido detenidas en la entidad, por delitos de alto impacto, 3 mil 800 personas.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Quintana Roo (17/07/2026). Foto: Captura de pantalla

Se han asegurado 6 mil 600 kilos de droga, 760 armas de fuego, más de 28 mil cartuchos y mil 300 cargadores. También se desmanteló un laboratorio clandestino y un área utilizada para elaboración de metanfetaminas, comentó.

Agregó que en el primer semestre de este año se realizaron 25 eventos operativos relevantes, donde fueron detenidas 63 personas y se aseguraron 60 armas de fuego, 2 mil 400 cartuchos, 133 cargadores, 78 kilos de cocaína, 107 kilos de otro tipo de drogas y 3 mil 700 dosis de diversas drogas.

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“Cada arma retirada de las calles, y cada célula desarticulada disminuye la capacidad de los grupos criminales para afectar a las familias de Quintana Roo”, dijo.

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El titular de la SSPC reportó que en distintas acciones realizadas el Benito Juárez, Playa del Carmen y Cancún fueron detenidos cinco objetivos prioritarios requeridos por autoridades de Estados Unidos o de países europeos: “Todos contaban con ficha roja de Interpol”.

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Al agradecer a la gobernadora Mara Lezama, recalcó que las instituciones del Estado continuarán investigando y deteniendo a quienes pretendan cometer cualquier tipo de delito, en estrecha coordinación con el gobierno de Quintana Roo.

Sheinbaum destaca reducción de delitos en Quintana Roo

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde el estado de Quintana Roo (17/07/2026). Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Quintana Roo es de los estados que más disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto ha tenido.

“Eso es gracias al trabajo de la gobernadora, de coordinación del Gabinete de Seguridad (...)”, indicó la Mandataria al felicitar a la gobernadora Mara Lezama.

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