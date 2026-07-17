El Mundial de Fútbol 2026 ha dejado un impacto de cerca de 20 mil millones de dólares en Estados Unidos, según estima Bank of America, mientras la FIFA podría obtener 9 mil millones de dólares en ingresos, de acuerdo con un reporte de Bloomberg Intelligence.

El impacto económico de la Copa del Mundo, que concluye el domingo con la final entre Argentina y España, ocurre gracias a ingresos por turismo, el impulso al consumo y el gasto en bares y restaurantes, expuso el director general del banco, Brian Moynihan, en una entrevista con CBS News.

"La cantidad total que se genera económicamente alrededor de la FIFA es de cerca de 40 mil millones de dólares, de los que 20 mil millones son en Estados Unidos, e, incluso, al observar ciudades anfitrionas como Kansas City, podemos ver tasas de crecimiento y gasto más rápidos que en otras ciudades", declaró Moynihan.

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Con ello, el efecto económico en Estados Unidos sería unas 10 veces mayor al de otro de los anfitriones, México, donde la consultora Deloitte calculó esta semana un impacto de 2. mil 543 millones de dólares.

FIFA obtiene 9 mil millones de dólares por Mundial 2026

Por otro lado, un estudio de Bloomberg Intelligence estimó casi 9 mil millones de dólares en ingresos para la FIFA por la Copa Mundial, lo que representaría un incremento mayor al 40% del récord de 6 mil 314 millones de dólares del Mundial de Qatar de 2022.

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El informe también previó un impulso a las ventas globales hasta los 80 mil millones de dólares "con una proyección de aceleración del gasto en los sectores de turismo, hotelería y gastronomía, comercio minorista, publicidad y bienes de consumo".

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A diferencia del Mundial de Qatar, la actual Copa del Mundo contó con un récord de 48 países en la competencia, por encima de los 32 anteriores, lo que implicó casi el doble de partidos, 104 en lugar de 64, y una duración de cerca de 40 días.

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Además, el actual campeonato lo realizaron tres países en conjunto, Estados Unidos, México y Canadá, con un total de 16 ciudades sede, frente a las cinco de Qatar.

Efecto económico del Mundial 2026, menor a lo esperado

Pese a estos datos, analistas advierten de un efecto menor a lo esperado, pues un informe oficial de la FIFA previo al torneo estimaba un impacto de más de 30 mil millones de dólares en la economía estadounidense.

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Mientras que el Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó una subida interanual de apenas 0.2% en la llegada de viajeros aéreos internacionales en junio, el primer mes del Mundial, con 4.39 millones de llegadas en todo el país.

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