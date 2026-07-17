El dirigente tzotzil Domingo López Ángel, conocido como Tum Ángel entre los tzotziles, defensor de la libertad religiosa y los derechos de los pueblos originarios, falleció el jueves en Chiapas; además, fue líder de miles de evangélicos expulsados de San Juan Chamula entre los 70 y 90 del siglo pasado.

Fue víctima de la intolerancia de los católicos tradicionalistas; en la década de 1970, también el representante indígena fue expulsado con su familia de su comunidad en el municipio de Chamula.

López Ángel se refugió en San Cristóbal de Las Casas, lo mismo que cientos de familias que fueron desplazadas durante aquel período por negarse a dejar la religión evangélica.

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Los tzotziles que se convirtieron a la fe evangélica dejaron de participar en las fiestas católicas tradicionales y rechazaron pagar las cuotas económicas para celebraciones religiosas.

En la década de 1980, fue creado el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas para defender a los indígenas evangélicos que padecían intolerancia y persecución religiosa en Chamula y otros municipios de la región Altos.

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Esdras Alonso González, dirigente de la agrupación evangélica Alas de Águila, expresó que López Ángel, quien estaba enfermo, fue uno de los dirigentes emblemáticos tzotziles que luchó por la libertad religiosa de los pueblos indígenas del estado, principalmente en Chamula, a partir de 1972.

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El 7 de septiembre de 1984 fundó el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (Criach), pero también la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (Opeach), que dirigió junto a Esdras Alonso González, Abdías Tovilla Jaime y Manuel Collazo Gómez, para atender los problemas inherentes a la expulsión de miles de tzotziles de San Juan Chamula.

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Domingo fue recluido en prisión 13 veces en diferentes años acusado de cometer diversos delitos. Las 13 veces le elaboraron ilícitos "para tranquilizarlo; lo sé porque soy abogado", afirmó el pastor protestante.

Esdras Alonso comentó que fue amigo también del extinto obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruíz García, quien defendió a los indígenas y los derechos de los evangélicos que fueron perseguidos por caciques indígenas tradicionalistas y priistas.

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El prelado participó, asimismo, en los diálogos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, donde planteó que se atendiera el conflicto derivado de las expulsiones por motivos de credo.

Domingo López Ángel, quien en la última etapa de su vida abrazó el islam junto con su familia, fundó al norte de San Cristóbal de las Casas la colonia La Hormiga, habitada por familias evangélicas, muchas de ellas desterradas de Chamula hace más de cuatro décadas.

El líder chamula transitó también por la política estatal.

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En 1995 fue diputado local en Chiapas bajo los colores del Partido de la Revolución Democrática, pero fue desaforado en septiembre de 1996.

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