San Cristóbal de las Casas. Son dos los indígenas tzotziles los que perdieron la vida en una emboscada en el municipio de Venustiano Carranza, por un grupo de corte paramilitar llamado "Los Manueles", informó la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Región Carranza.

En un documento enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el gobierno federal y estatal, la OCEZ pide la desarticulación de los grupos armados que operan en ese municipio.

El miércoles 17 de junio, un grupo de tzotziles de Candelaria El Alto, que son del grupo Los Manguitos, estaban trabajando sus tierras para sembrar maíz, cuando un grupo armado los atacó.

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Durante la agresión perdió la vida un tzotzil, Roberto Carlos de la Cruz Morales, y como desaparecido, José Rubén de la Cruz Méndez.

Fue en las últimas horas que se halló el cuerpo de José Rubén, con lo que se eleva a dos el número de víctimas mortales.

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“Como Coordinación de Organizaciones Independientes de Chiapas (COICH), nos enteramos del conflicto hace algunos meses; de la falta de atención para regularizar predios en las comunidades de El Desengaño con 150 hectáreas, Santa Cruz con 150 hectáreas y Nuevo San José con 145 hectáreas”, dieron a conocer el miércoles por la noche.

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Los dos tzotziles fueron inhumados en medio de reclamos de justicia. "Despedimos a nuestros hermanos de lucha, a la vez que repudiamos enérgicamente la forma cobarde en que fueron ejecutados”. Uno de los tzotziles tenía el tiro de gracia, agregó la organización.

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La OCEZ acusa a Manuel de la Cruz Jiménez, Ángel Moisés de la Cruz González, Abelino de la Cruz Méndez, Artemio de la Cruz Hernández y Juan de la Cruz Jiménez como los líderes del grupo armado.

La Fiscalía no ha dicho nada por la ejecución de los dos tzotziles, ni la Secretaría de Seguridad ha implementado operativo de búsqueda del grupo armado.

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