San Cristóbal de las Casas, Chis; 26 de abril. - El saldo de los enfrentamientos armados entre comuneros de los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, en el centro de Chiapas, el pasado viernes, es de seis víctimas mortales, dos de ellos, miembros del Cártel de Sinaloa, que no han sido reconocidos, ni identificados por las autoridades, siete lesionados y dos desparecidos.

A 48 horas de los hechos, la información ha llegado a cuentagotas de parte de comuneros de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, municipios ubicados en el centro del estado, donde por años se han registrado enfrentamientos armados entre ellos, por la disputa de tierras comunales, con saldo de decenas de fallecidos, heridos y desaparecidos.

El viernes, hacia las 15:00 horas, cinco camionetas con hombres armados llegaron a Nicolás Ruiz, ha informado la Alianza por la Seguridad y el Bien de Nuestros Territorios de ese municipio. “Tres entraron del lado de los terrenos de San Juan y dos del lado de los predios de Santa Lucía”, explica.

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Las camionetas llegaron por un camino rural que conecta Nicolás Ruiz con el ejido Nuevo León, municipio de Teopisca, en la región Altos.

Como consecuencia del enfrentamiento armado, dos tzotziles perdieron la vida: José Alfredo Jiménez Paredes y Luis Ángel Gómez Ramírez, mientras que Romeo López Pérez y Raquel López Díaz, resultaron heridos, informó la Alianza por la Seguridad y el Bien de Nuestros Territorios.

Pero los criminales se llevaron al tzotzil Ángel Jiménez López. “No sabemos dónde se lo llevaron”. “Nuestra incertidumbre ha crecido”, han dicho los comuneros de Nicolás Ruiz.

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Más tarde llegaron refuerzos del grupo criminal por el camino que va de Nicolás Ruiz al ejido Nuevo León, donde otra camioneta resulta quemada, aunque se desconoce el paradero de los hombres que iban en la unidad y el punto exacto donde ocurrió este hecho.

Por el lado de Venustiano Carranza, otra camioneta con refuerzos intentó llegar a Nicolás Ruiz, donde se oyen disparos de armas de fuego, mientras los comuneros corrían, según un video que ha circulado en redes sociales.

Tres camionetas más, tratan de llegar a Nicolás Ruiz, por un camino que va del balneario El Carmen, municipio de Venustiano Carranza, pero finalmente desisten en avanzar, explicaron los tzotziles en un escrito.

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Otra camioneta con hombres armados choca con comuneros de Nicolás Ruiz, donde muere Mary “N”, originaria de la colonia Terán, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, que viajaba en un taxi con placas 98-27 BHK y número económico 3646 y Luis Alfoso López Sánchez, de la comunidad san Francisco, municipio de Venustiano Carranza, que fue inhumado el sábado. El cuerpo Mary quedó varias horas tirado a un lado de la carretera, denunciaron pobladores.

Dos presuntos criminales son abatidos por los indígenas tzotziles, pero ya en el suelo, son rematados a disparos de fusil, para luego ser quemados junto a la camioneta en la que viajaban.

El Fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca no ha proporcionado la identidad de los dos fallecidos, entre ellos estaría alias El Azul, pariente de un líder del Cártel de Sinaloa que opera en Chiapas, que no es Juan José Esparragoza Moreno, también conocido como El Azul.

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En poder de comuneros hay dos miembros de la organización criminal, pero se desconoce la identidad y estado de salud, pero tampoco ha informado nada el Fiscal, ya que son los comuneros los que han revelado sobre la detención de los dos hombres, pero tampoco han dicho dónde se ubican.

Desde el sábado, los comuneros negocian su liberación, a cambio de la entrega de Ángel Jiménez López, que fue capturado por los criminales.

El segundo desaparecido, según la Fiscalía de Chiapas, ha sido identificado como Francisco Javier Nuriulu, de 36 años de edad, originario de Suchiapa, que el viernes a las 18:00 horas, se trasladó a Venustiano Carranza, para vender jocotes.

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La Alianza por la Seguridad y el Bien de Nuestros Territorios de Nicolás Ruiz ha dicho que desde el año pasado organizaron un grupo de autodefensa armada, que llaman “guardias comunitarias”, para enfrentar a células del Cártel de Sinaloa, que operan por esa área. “Tomamos estos acuerdos, porque vimos que las autoridades estatales y federales han omitido su responsabilidad en la seguridad o son parte de la violencia generaliza”.

Descartan que ahora su lucha sea por la tierra, como fue desde hace más de medio siglo. “Dicen que estamos en disputa de tierras, eso fue antes, ahora hemos logrado nuestra lucha y seguimos organizados, por lo que pedimos que no confundan nuestra lucha”.

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