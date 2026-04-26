Culiacán, Sin.- En nuevos hechos de violencia escenificados en los municipios de Culiacán y Navolato, se registró el asesinato de una persona del sexo masculino y tres inmuebles fueron atacados a balazos e incendiados, uno de ellos una residencia en la colonia las Quintas de la capital del estado.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas que personas armadas con un vehículo derribaron el portón principal de una residencia de dos pisos, ubicada en la calle Ciudad Victoria, de la colonia las Quintas y luego le prendieron fuego.

El personal del cuerpo de bomberos tuvo que intervenir para sofocar el fuego que se propagó del vehículo al resto de la casa, sin que se reportaran personas lesionadas, sin que los responsables fueran localizados.

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Incendian negocio de autolavado en Culiacán

Un negocio de auto lavado de vehículos, localizado en el fraccionamiento Santa Elena, en Culiacàn fue atacado a balazos y luego le prendieron fuego, por lo que fue necesario que los cuerpos de seguridad y de auxilio lograran sofocar el fuego para evitar que se propagara.

En el transcurso de esta semana, en este mismo negocio que se localiza por la calzada Ecuador, personas armadas que dispararon contra personas que se encontraban trabajando, lograron herir a un joven, el cual tuvo que ser trasladado a un hospital.

Jesús Roberto “N”, de 35 años de edad, fue asesinado a balazos en el interior de su vivienda, en el ejido Balbuena, en el municipio de Navolato, donde personas armadas que viajaban en varios vehìculos, descendieron y dispararon contra el inmueble.

Los presuntos agresores, segùn una de las versiones, persigueron a su victima una calle antes y como este buscò refugio dentro de su hogar, continuaron disparando, hasta lograr asesinarlo.

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