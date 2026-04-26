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Culiacán, Sin. - Los cuerpos de auxilio de la ciudad de los Mochis fueron notificados que cuatro jóvenes resultaron con quemaduras en sus cuerpos al producirse una explosión, mientras llenaban el tanque de su auto con gasolina a través de un bidón.
Una de las versiones es que uno de los jóvenes se encontraba fumando debajo de la unidad que viajaban la cual se quedó sin gasolina, en la calle Matamoros, del fraccionamiento Las Huertas Dos, en la ciudad de los Mochis, municipio de Ahome
Según lo que se conoce, José Pablo “N” y Javier “N”, circulaban en un vehículo por dicho fraccionamiento, el cual se les quedo sin gasolina, por lo que llamaron a unos amigos para que los auxiliaran con combustible, los cuales, llegaron con un bidón y al iniciar el llenado del tanque de gasolina, se produjo una fuerte explosión.
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Los habitantes del fraccionamiento Las Huertas Dos, al escuchar la explosión y los gritos de auxilio de los cuatro jóvenes, llamaron a las líneas de emergencia, por lo que personal de la Cruz Roja llegaron a brindarles atención y trasladarlos a hospitales.
Sobre el accidente, las autoridades iniciaron los primeros peritajes para determinar el origen de la explosión que lesionó a cuatro personas, dos de ellos, están identificados e internados en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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dmrr/LL
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