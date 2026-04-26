Pachuca.- Pobladores de la comunidad de Aquetzpalco, en el municipio de Huautla, Hidalgo, mantienen retenidos a integrantes de la agrupación “Fandango Musical”, quienes, debido a un percance vial durante su trayecto, llegaron tarde para cumplir con el contrato de amenizar un baile popular en esa localidad.

De acuerdo con los integrantes de la agrupación, durante su traslado a la comunidad se encontraron con un accidente en la carretera México–Tuxpan, en el tramo de Huauchinango, lo que ocasionó su retraso.

Sin embargo, al arribar a la localidad, donde ya eran esperados por los pobladores, fueron retenidos bajo el argumento de haber incumplido el contrato.

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Ante esta situación, les exigen el pago de una multa de 250 mil pesos como compensación por supuestos daños y pérdidas económicas en el evento.

Los nueve integrantes, tanto músicos como personal de staff, permanecen retenidos hasta cubrir la sanción económica, de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad.

A través de un video, los integrantes señalaron que, además de encontrarse prácticamente incomunicados, ya que después de varias horas lograron conseguir un cargador para grabar el mensaje y realizar la denuncia, tampoco les han proporcionado alimentos.

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“Primero que nada, gracias a Dios que seguimos vivos. Hoy por la mañana, bendito sea Dios, estamos bien, pero tenemos un problema. Esperamos que la gente nos pueda apoyar. Tuvimos un percance delicado, ya que el día 25 de abril teníamos un compromiso con la comunidad. El motivo de nuestro retraso fue un accidente en la carretera México–Tuxpan, en Puebla; estuvimos detenidos desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche”, señalaron.

Indicaron que, al llegar al pueblo, fueron agredidos verbalmente, aunque explicaron a los organizadores que no cobrarían por su presentación y únicamente se quedarían con el anticipo.

Los pobladores se negaron y exigieron la compensación de 250 mil pesos, incluso superior a lo estipulado en el contrato.

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Los afectados pidieron el apoyo de la ciudadanía para poder reunir el dinero de la multa y abandonar la comunidad, ya que advirtieron que los habitantes del lugar amenazaron con quitarles su transporte si no cubren la cantidad solicitada.

Asimismo, informaron a sus familias que se encuentran bien y que esperan poder negociar su salida.

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