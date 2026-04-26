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La madrugada de este domingo se registró el descarrilamiento de un tren de carga en el estado de Tlaxcala, específicamente en el tramo comprendido entre los municipios de Apizaco y Yauhquemehcan, sin que se reportaran personas lesionadas ni riesgos para la población.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, informó a través de redes sociales que, tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de atención en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes ya trabajan en la zona para atender la situación.

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De acuerdo con el reporte oficial, el descarrilamiento no provocó fugas de materiales peligrosos ni condiciones que representen un peligro para los habitantes cercanos, por lo que se descartó la necesidad de evacuaciones.

Sin embargo, las autoridades determinaron mantener cerrada el área durante aproximadamente dos días, tiempo en el que se realizarán labores para el retiro de los vagones y la evaluación de las vías.

Descarrila tren en Tlaxcala. Foto: Captura de pantalla
Descarrila tren en Tlaxcala. Foto: Captura de pantalla
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